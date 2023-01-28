На выборах президента Чехии победил генерал Петр Павел

В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах. После подсчета 99% голосов побеждает 61-летний генерал в отставке Петр Павел, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствуют результаты голосования на сайте избирательной комиссии Чехии, генерал армии в запасе и экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел набрал 56,1% голосов во втором туре президентских выборов в Чехии после обработки 90% бюллетеней. Его противник Андрей Бабиш набрал 43,9% голосов.

В ближайшее время в Праге ожидается пресс-конференция Павела.





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28 января в Чехии стартовал последний день второго тура выборов президента.

Генерал в отставке вышел в лидеры в первом туре голосования, опередив Бабиша примерно на 23 тыс. голосов.

Второй тур выборов президента Чехии прошел 27 и 28 января, так как в первом туре ни одному из кандидатов не удалось получить более 50% голосов.

Длительность президентского срока — пять лет, одно лицо имеет право занимать высший пост не более двух сроков. Президент в Чехии — фигура отчасти номинальная: реальная власть сконцентрирована в руках премьер-министра. Тем не менее именно президент утверждает кандидатуру премьера и его правительство, выдвигает кандидатуры судей Конституционного суда и одобряет их назначения.

Инаугурация нового президента состоится 9 марта.