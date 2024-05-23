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Президент Чехии Петр Павел попал в больницу в результате ДТП

президент Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 01:22 Фото: wikipedia.org
62-летний президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации канцелярии главы государства, президента доставили в Центральный военный госпиталь в Праге.


"Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице", – говорится в заявлении президентского офиса в социальной сети Х.

Радио Prague International отмечает, что Петр Павел является заядлым мотоциклистом и не отказался от своего увлечения даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что депутат из Румынии укусил за нос своего оппонента.

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