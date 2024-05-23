Президент Чехии Петр Павел попал в больницу в результате ДТП

62-летний президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации канцелярии главы государства, президента доставили в Центральный военный госпиталь в Праге.





"Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице", – говорится в заявлении президентского офиса в социальной сети Х.

Радио Prague International отмечает, что Петр Павел является заядлым мотоциклистом и не отказался от своего увлечения даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.

Prezident republiky se zranil při jízdě na motorce. Zranění nejsou vážná, ale vyžádají si krátké pozorování v ÚVN.



Více informací zveřejníme, až budou k dispozici. — Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) May 23, 2024

Ранее сообщалось, что депутат из Румынии укусил за нос своего оппонента.