Роб Бауэр: НАТО готово к прямой конфронтации с Россией

Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Такую позицию изложил глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр, сообщает Zakon.kz.

В интервью португальскому телеканалу RTP Бауэр сказал: "Мы готовы".

При этом он оговорился, что НАТО будет готово ответить только в том случае, если РФ перейдет красную линию, вторгнувшись в одну из стран – членов альянса.

В то же время Бауэр признал, что НАТО утратило монополию на военную инициативу, и на данный момент приоритетом альянса является перевооружение. Он также выразил мнение, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, и Москва стремится к "возвращению Советского Союза".

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений с Россией.