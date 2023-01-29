Как проявляется болезнь печени

Руководитель медицинского департамента Ольга Малиновская поделилась, что одним из симптомов сбоев в работе печени является внезапная потеря аппетита, сообщает Zakon.kz.

Врач предупредила об ухудшении аппетита при болезнях печени. Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о том, что болезни печени могут проявляться по-разному.

Интервью опубликовано на сайте ferra.ru.

Также одно из последствий болезней печени — ухудшение памяти и концентрации. По ее словам, это связано с неадекватным очищением крови печенью от токсинов.



Врач отметила, что болезнь печени развивается не только от алкоголя. На фоне диабета, малоподвижного образа жизни, пристрастия к сладкому, мучному и жирному развивается неалкогольная жировая болезнь печени, которая протекает бессимптомно.

Болезни печени протекают без болевых ощущений, потому что орган не имеет нервных окончаний.

"Боль для болезней печени нетипична. Печень лишена нервных окончаний и потому не может болеть. Проблемы с этим органом проявляются иначе, например, возникают нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось, — повод для обращения к врачу".