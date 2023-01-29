Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как проявляется болезнь печени

Как проявляется болезнь печени Фото: freepik
Руководитель медицинского департамента Ольга Малиновская поделилась, что одним из симптомов сбоев в работе печени является внезапная потеря аппетита, сообщает Zakon.kz.

Врач предупредила об ухудшении аппетита при болезнях печени. Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о том, что болезни печени могут проявляться по-разному.

Интервью опубликовано на сайте ferra.ru.

Также одно из последствий болезней печени — ухудшение памяти и концентрации. По ее словам, это связано с неадекватным очищением крови печенью от токсинов.

Врач отметила, что болезнь печени развивается не только от алкоголя. На фоне диабета, малоподвижного образа жизни, пристрастия к сладкому, мучному и жирному развивается неалкогольная жировая болезнь печени, которая протекает бессимптомно.

Болезни печени протекают без болевых ощущений, потому что орган не имеет нервных окончаний.

"Боль для болезней печени нетипична. Печень лишена нервных окончаний и потому не может болеть. Проблемы с этим органом проявляются иначе, например, возникают нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось, — повод для обращения к врачу".

Новость по теме

Названы десять аргументов против кофе

Читайте также

В Казахстане зарегистрировали резкое снижение заболеваемости коронавирусом

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в нескольких городах Казахстана

Медики рассказали о состоянии пострадавших от наезда снегохода близ Актобе

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления