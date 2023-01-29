Представителей каких знаков зодиака ждет незабываемая неделя

Астрологи поделились, кого ждут интересные события, возможности и перемены в жизни на следующей неделе, в период с 30 января по 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

Близнецы — вас ждет неделя спокойствия. Пытайтесь уделять больше внимания своим близким, они в свою очередь отплатят вам тем же. Неделя начнется для вас в обычном рабочем режиме, но будет преподносить приятные сюрпризы.

Лев — если вы когда-то думали, что пора менять свою жизнь, то следующая неделя может стать для вас отличным рывком. Не стесняйтесь проявлять любовь и заботу. Ваша сильная сторона — вера в свою непобедимость.

Дева — на этой неделе вам нужно меньше беспокоиться о мелочах и сосредоточиться на глобальном. Вас ждут позитивные перемены. Не бойтесь сделать что-то не так — признавайтесь в любви, купите машину мечты, тур в Антарктиду, да что угодно...

Стрелец — на этой неделе вам повезло больше всех. Звезды будут помогать вам в течение всей недели. Вас ждет много положительных изменений в жизни, только не забывайте подстраиваться под новые реалии.

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