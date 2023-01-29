Появилось видео смертельного наезда на людей в Актюбинской области

Опубликовано видео, на котором снегоход врезается в группу людей на базе отдыха в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 28 января текущего года. Подросток 2007 года рождения, управляя снегоходом Lynx, врезался в группу людей, стоявших вблизи оборудованной снежной горки.

В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пятеро несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы в медицинское учреждение.





О состоянии пострадавших в столкновении со снегоходом в Актюбинской области сегодня, 29 января, рассказали медики облздрава, пишет газета "Диапазон".

17-летний пострадавший получил ушиб мягкой ткани правой стопы, его осмотрели в приемном покое, там же оказали помощь.

У 16-летней девочки сочетанная травма, перелом правого бедра, перелом кости таза, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легкого. Состояние ребенка тяжелое.

У второй девочки, тоже 16-летней, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легкого, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, состояние средней тяжести.

Мальчик полутора лет получил закрытую черепно-мозговую травму, у него сотрясение головного мозга, состояние также средней тяжести.

У 5-летнего мальчика ушибленная рана лобной, теменной области.

49-летний пострадавший поступил в БСМП, у него перелом костей голени, состояние средней тяжести.





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Говорится, что все в сознании и получают лечение.