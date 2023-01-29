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На Шымбулаке поделились подробностями пожара

В Шымбулаке поделилось подробностями пожара Фото: ДЧС Алматы
Полной хронологией событий и деталями пожара в рестобаре, находившемся на территории горнолыжного курорта, поделились сотрудники Шымбулака, сообщает Zakon.kz.

Полная хронология опубликована на официальной странице "Шымбулак" в Instagram.

Хронология пожара в ресторане "Oblaka", расположенном на горнолыжном курорте "Шымбулак":

  • 5:30 – на пульт 101 поступило сообщение о начале пожара;
  • 04:50 — поступил звонок от спасательной службы;
  • 05:14 — началась подача воды в снегогенераторы через насосную станцию.

В связи с невозможностью доступа пожарной техники к Талгарскому перевалу из-за особенностей горной местности личный состав ДЧС поднялся по канатной дороге "Комби-2".

Тушение пожара осуществлялось из системы объектового водоснабжения.

Кроме того, были задействованы все возможные технические силы курорта:

  • две линии снегогенераторов, которые превращают воду в снег;
  • две единицы январ ратрака;
  • четыре снегохода.

Основные силы были направлены на предотвращение распространения огня по гондольной дороге "Комби-2".

Пожар локализовали в 08:05 и полностью ликвидировали в 08:30. Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила 800 квадратных метров.

Причина пожара выясняется.

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава ДЧС, 12 сотрудников курорта.

Коллектив Шымбулака выразил искреннюю благодарность всем желающим за поддержку.

"Для нас это очень ценно. Главное, чтобы люди не страдали. Инфраструктуру мы обязательно восстановим".

По данным руководства горнолыжного курорта, в настоящее время неизвестно, когда будет введена в эксплуатацию канатная дорога "Комби-2", так как сначала необходимо убедиться, что пожар не затронул важные технические компоненты канатной дороги.

Пожар вспыхнул 29 января рано утром.

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