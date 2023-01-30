В Узбекистане от взрыва газа обрушился жилой дом

Перекрытия одного из подъездов обвалились с четвертого по первый этаж. Пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Вечером 29 января в одном из четырехэтажных жилых домов Нукуса прогремел взрыв газа в квартире на последнем этаже, передает Gazeta.uz. В результате обрушились перекрытия всех четырех этажей одного подъезда.

Пострадали два человека, 19 и 20 лет. Оба они получили ожоги и госпитализированы, рассказали в оперативном штабе по расследованию ЧП. Спасатели ведут разбор завалов и поиски возможных жертв.

Жителей дома эвакуировали. Им предоставили временное жилье и питание.

23 января в одном из частных домов села Маржинбулак Актюбинской области произошел взрыв природного газа. Пострадали четыре человека, с различными травмами их доставили в местную больницу. От взрыва обрушились стены и кровля, восстановлению дом вряд ли подлежит.