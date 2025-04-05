Спасатели экстренно эвакуировали людей из жилого дома в Аркалыке и предотвратили взрыв

5 апреля в одном из многоквартирных жилых домов в Аркалыке на четвертом этаже произошел пожар в квартире, сообщает Zakon.kz.

Спасатели экстренно эвакуировали с верхних этажей 14 человек, в том числе шестерых детей. Также пожарные вынесли из зоны задымления два газовых баллона объемом 27 л, предотвратив возможную угрозу взрыва.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается. В целях наблюдения за состоянием здоровья в городскую больницу направлены шесть человек, из них пятеро – дети. Их состояние стабильное". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что пожар, который начался на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" 4 апреля, полностью ликвидирован.