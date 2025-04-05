Спасатели экстренно эвакуировали людей из жилого дома в Аркалыке и предотвратили взрыв
Фото: пресс-служба МЧС РК
5 апреля в одном из многоквартирных жилых домов в Аркалыке на четвертом этаже произошел пожар в квартире, сообщает Zakon.kz.
Спасатели экстренно эвакуировали с верхних этажей 14 человек, в том числе шестерых детей. Также пожарные вынесли из зоны задымления два газовых баллона объемом 27 л, предотвратив возможную угрозу взрыва.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается. В целях наблюдения за состоянием здоровья в городскую больницу направлены шесть человек, из них пятеро – дети. Их состояние стабильное". Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что пожар, который начался на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" 4 апреля, полностью ликвидирован.
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