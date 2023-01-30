Азербайджан приостановил работу посольства в Иране

Фото: pixabay

29 января Азербайджан объявил о приостановлении работы своего посольства в Тегеране, где два дня назад во время вооруженного нападения погиб охранник, сообщает Zakon.kz.

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