Азербайджан приостановил работу посольства в Иране
Фото: pixabay
29 января Азербайджан объявил о приостановлении работы своего посольства в Тегеране, где два дня назад во время вооруженного нападения погиб охранник, сообщает Zakon.kz.
Официально о приостановлении работы посольства Азербайджана в Тегеране сообщил журналистам замминистра иностранных дел республики Халаф Халафов, сообщает Trend.az. По словам представителя МИД, вся дипмиссия покинула посольство, дипломатическая деятельность остановлена.
"В посольстве останутся 5 человек для охраны административного здания и имущества дипмиссии, но они не будут осуществлять дипломатическую деятельностьо", — отметил Халафов.
27 января в здание посольства Азербайджана в Тегеране ворвался мужчина с автоматом. Он открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны и убил начальника службы безопасности. Ранения получили еще два охранника. Нападавший задержан. Ведется расследование.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ