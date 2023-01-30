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Азербайджан приостановил работу посольства в Иране

Азербайджан приостановил работу посольства в Иране Фото: pixabay
29 января Азербайджан объявил о приостановлении работы своего посольства в Тегеране, где два дня назад во время вооруженного нападения погиб охранник, сообщает Zakon.kz.

Официально о приостановлении работы посольства Азербайджана в Тегеране сообщил журналистам замминистра иностранных дел республики Халаф Халафов, сообщает Trend.az. По словам представителя МИД, вся дипмиссия покинула посольство, дипломатическая деятельность остановлена.

"В посольстве останутся 5 человек для охраны административного здания и имущества дипмиссии, но они не будут осуществлять дипломатическую деятельностьо", — отметил Халафов.

27 января в здание посольства Азербайджана в Тегеране ворвался мужчина с автоматом. Он открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны и убил начальника службы безопасности. Ранения получили еще два охранника. Нападавший задержан. Ведется расследование.

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Азербайджан Иран
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