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Мир

Автомобиль посольства Азербайджана совершил ДТП в Литве

В Вильнюсе ДТП совершил автомобиль посольства Азербайджана, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 05:50 Фото: delfi.lt
В Вильнюсе автомобиль посольства Азербайджана VW Passat протаранил VW Golf, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, виновником стал автомобиль посольства Азербайджана, пишет литовское издание Delfi. Со слов очевидцев, в день инцидента 19 апреля в посольской машине находились четыре человека. Сам водитель будучи в состоянии алкогольного опьянения поменялся местами с пассажиром. Помимо них в салоне находились еще два человека. Оказалось, что они пытались "договориться" с водителем VW Golf, но тот отказался.

Фото: delfi.lt

Когда прибыла полиция, у предполагаемого водителя уровень алкоголя в крови составил 1,4 промилле, а мужчина за рулем VW Golf и фактический водитель, опознанный свидетелями, отказались от прохождения освидетельствования.

Фото: delfi.lt

Утверждается, что человек, который мог фактически управлять автомобилем, имеет право по закону отказаться от прохождения теста на трезвость, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом. Также выяснилось, что за рулем VW Golf находился несовершеннолетний.

На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые установили, что ребенок не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства происшествия.

Фото: delfi.lt

Тем временем в столице Венесуэлы рабочие круглосуточно строят монумент в честь 80-летия Победы. Завершить работы намерены к 9 мая.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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