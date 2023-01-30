В Британии председателя Консервативной партии уволили из-за скандала с налогами

Надима Захави освободили с поста председателя Консервативной партии после того, как стало известно, что он не сообщил о неуплате налогов, сообщает Zakon.kz.

29 января Надима Захави уволил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Как сообщает BBC, причиной стал скандал, разразившийся вокруг Захави.

Дело в том, что теперь уже бывший председатель Консервативной партии Британии — один из самых богатых политиков. Он не выплачивал налоги, за что ему пришлось заплатить немалый штраф. Расследование в его отношении шло в тот период, когда сам Захави занимал пост министра финансов. Он курировал орган, который и выдвигал ему претензии по налогам.

Но причиной увольнения стало не это. Захави не сообщил о своих проблемах с налогами своевременно, как это предписывают внутренние правила Консервативной партии.

"После завершения расследования независимого советника... стало очевидно, что имело место серьезное нарушение кодекса поведения министров", — заявил премьер-министр Сунак в письме к Захави.

В Казахстане министерство национальной экономики собирает предложения по новому Налоговому кодексу, который будет подготовлен в этом году. Предложения можно отправить в адрес МНЭ РК или на электронную почту tax@economy.gov.kz.