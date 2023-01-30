Уникальный белый львенок родился в Иране

Редкий белый львенок, родившийся в охраняемом парке в иранском городе Карадж, полностью здоров, сообщает Zakon.kz.

Африканский белоснежный львенок стал первым детенышем у пары львов иранского парка, рассказал руководитель управления по охране окружающей среды провинции Альборз Маджид Дарги, сообщает издание Irna.

Белоснежные львы не являются альбиносами, это уникальный вид львов, который можно встретить на юге Африки. На сегодняшний день сохранилось не более двух тысяч особей этого вымирающего вида, и его тщательно оберегают во многих заповедниках планеты, обеспечивая им условия для размножения.

В алматинском зоопарке летом прошлого года у пары ягуаров родились тройняшки. Об этом стало известно в декабре — сотрудники зоопарка не сообщали радостную новость до тех пор пока малыши не подрастут.