Как живет львенок, которого пытались продать на базаре в Шымкенте

Фото: pixabay

Сотрудники Шымкентского зоопарка показали, как живет львенок, которого пытались продать на местном базаре, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован в Instagram.

"25 ноября сотрудники полиции передали в наш зоопарк маленького львенка. Сейчас он чувствует себя хорошо и привыкает к своему новому дому. Мы окружили его заботой и вниманием, чтобы он рос здоровым и счастливым! Следите за нашими новостями, чтобы узнать больше о его жизни в зоопарке", – говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шымкентский зоопарк (@shymkentzoo) Ранее сообщалось, что в ноябре полицейские выявили факт попытки продажи львенка около одного из рынков Шымкента. Живой товар стражи порядка обнаружили в багажнике авто жителя Туркестанской области.

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