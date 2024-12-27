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События

Как живет львенок, которого пытались продать на базаре в Шымкенте

Как живет львенок, которого пытались продать на базаре в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 21:56 Фото: pixabay
Сотрудники Шымкентского зоопарка показали, как живет львенок, которого пытались продать на местном базаре, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован в Instagram.


"25 ноября сотрудники полиции передали в наш зоопарк маленького львенка. Сейчас он чувствует себя хорошо и привыкает к своему новому дому. Мы окружили его заботой и вниманием, чтобы он рос здоровым и счастливым! Следите за нашими новостями, чтобы узнать больше о его жизни в зоопарке", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ноябре полицейские выявили факт попытки продажи львенка около одного из рынков Шымкента. Живой товар стражи порядка обнаружили в багажнике авто жителя Туркестанской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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