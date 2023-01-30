Хурму и мандарины полезно есть зимой

Спортивный диетолог и нуртициолог Антон Брыкин рассказал почему в холодное время года полезно есть хурму и мандарины, передает Zakon.kz.

Хурма богата йодом, витаминами А и С, кальцием, хромом и магнием. В ней содержится много пектина, стимулирующего пищеварение и уменьшающего всасывание желчных кислот и холестерина в кишечнике. Кроме того, хурма обладает лёгким мочегонным действием, говорит специалист.

"В тоже время из-за большого количества глюкозы и сахарозы эта ягода противопоказана людям, страдающим от сахарного диабета". диетолог Брыкин

Мандарины очень популярны зимой. Нутрициолог отмечает их пользу. Это кладезь кобальта, активно участвующего в кроветворении, и молибдена, который задействован в метаболизме белков, жиров, углеводов и усиливает выведение мочевой кислоты из организма. В мандаринах содержится витамин D и вещество синефрин, способное ускорять обменные процессы в организме и сдерживать выработку плохого холестерина.

Из-за большого количества кислот, раздражающих слизистую желудка и кишечника, мандарины не рекомендуется включать в рацион при гепатите, холецистите, энтеритах, гастритах с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, подчеркнул специалист в интервью RT.

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