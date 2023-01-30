Эмоциональное выгорание: способы борьбы

Психолог Алтынай Капалбаева рассказывает о проверенных способах, которые помогут бороться с эмоциональным выгоранием, сообщает Zakon.kz.

Эмоциональное выгорание — это не только про работу, говорят психологи. Бороться с внутренним истощением нужно и важно. В преддверии новой рабочей недели психологи дают советы о том, что делать, если эмоциональное выгорание настигло, пишет Газета.ру.

В первую очередь, нужно принять свои эмоции, говорит специалист. Осознание собственных эмоций и принятие того, что человек может ощущать разные чувства, — первый этап борьбы с выгоранием.

"Мы привыкли думать, что раздражение и обида – плохо, а вот радость – хорошо. На самом деле любые эмоции – это нормально и правильно. Проговаривайте себе, что испытываете в моменте: "я злюсь", "мне тревожно", "я обижаюсь" и разрешите себе это, тогда жить станет легче". Психолог Капалбаева

"Бейте подушку или купите небольшую спортивную грушу. Танцуйте и занимайтесь спортом. Любые упражнения налаживают гормональный баланс, кровь обогащается кислородом, а уровень стресса снижается. Поможет снять напряжение и массаж", — рекомендует психолог.

Также важен полноценный сон 7-8 часов ежедневно, подчеркивает Алтынай Капалбаева. Кроме прочего, она рекомендует научиться получать радость в мелочах.