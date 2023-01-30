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В Казахстане назвали города с самым грязным воздухом

города Фото: Zakon.kz
В Казахстане обсуждаются вопросы загрязнения окружающей среды и воздуха. За последние 5 лет стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Алматы, Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау, следует из доклада РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В Астане загрязнение воздуха характерно для холодного периода года. В это время особенно сильно происходит загрязнение от теплоэнергетических предприятий, отопления частного сектора и от автотранспорта. 

В Караганде ситуация похожая: основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают выбросы от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора, однако добавляются выбросы промышленных предприятий.

воздух

Фото: ranking.kz

В Темиртау загрязнение характерно уже для любого сезона. Выбросы происходят от промышленных и металлургических предприятий города, а также выбросов от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора, пишет Ranking.kz

Высокий уровень загрязнения наблюдается в таких городах, как Актау, Алматы, Жезказган, Костанай, Туркестан, Петропавловск и Усть-Каменогорск.

Алматинцев предупредили, что 30 января в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Уровень диоксида азота в воздухе превысит предельно допустимую концентрацию в 2,6 раза.

Для жителей Алматы состояние воздуха – один из животрепещущих вопросов. Ежегодно общественность и власти города призывают разобраться с проблемой воздуха. В соцсетях алматинцы пожаловались на смог над городом. Редакция обратилась за комментарием в Департамент экологии. Специалисты провели замеры и проанализировали сложившуюся ситуацию.


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