В Казахстане назвали города с самым грязным воздухом

В Казахстане обсуждаются вопросы загрязнения окружающей среды и воздуха. За последние 5 лет стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Алматы, Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау, следует из доклада РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В Астане загрязнение воздуха характерно для холодного периода года. В это время особенно сильно происходит загрязнение от теплоэнергетических предприятий, отопления частного сектора и от автотранспорта.

В Караганде ситуация похожая: основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают выбросы от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора, однако добавляются выбросы промышленных предприятий.

Фото: ranking.kz

В Темиртау загрязнение характерно уже для любого сезона. Выбросы происходят от промышленных и металлургических предприятий города, а также выбросов от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора, пишет Ranking.kz.

Высокий уровень загрязнения наблюдается в таких городах, как Актау, Алматы, Жезказган, Костанай, Туркестан, Петропавловск и Усть-Каменогорск.

Алматинцев предупредили, что 30 января в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Уровень диоксида азота в воздухе превысит предельно допустимую концентрацию в 2,6 раза.

Для жителей Алматы состояние воздуха – один из животрепещущих вопросов. Ежегодно общественность и власти города призывают разобраться с проблемой воздуха. В соцсетях алматинцы пожаловались на смог над городом. Редакция обратилась за комментарием в Департамент экологии. Специалисты провели замеры и проанализировали сложившуюся ситуацию.



