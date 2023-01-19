Смог в Алматы: экологи не выявили превышения загрязнения воздуха

В соцсетях алматинцы пожаловались на смог над городом. Редакция обратилась за комментарием в Департамент экологии. Специалисты провели замеры и проанализировали сложившуюся ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Для жителей мегаполиса состояние воздуха – один из животрепещущих вопросов. Ежегодно общественность и власти Алматы призывают разобраться с проблемой воздуха. Ситуация особенно усугубляется с началом отопительного сезона, а именно в безветренные дни из-за характерного расположения южной столицы.

Состояние воздуха в городе ежедневно контролирует Департамент экологии Алматы, опираясь на данные РГП "Казгидромет". По их словам, неблагоприятные метеорологические условия складываются в связи с тем, что при понижении температуры предприятия, бани, СТО и другие объекты начинают активно отапливать автотранспорт и строения твердым топливом, мазутом, отработанными маслами, что в итоге приводит к увеличению загрязняющих веществ в атмосфере.

"Одним из факторов загрязнения атмосферного воздуха служит снижение скорости ветра в Алматы – за последние 30 лет она снизилась в три раза. Этому послужили хаотичная застройка, плотность возведения зданий и их высотность, несоблюдение "розы ветров". Само расположение города является своеобразным котлованом: горы заслоняют мегаполис с нескольких сторон, впоследствии ветряные потоки скользят с гор над ним, тем самым создавая четкую линию смога (создается зона ветровой тени). Ветер просто не сможет спуститься ниже и унести смог из-за особенности рельефа гор". Департамент экологии по городу Алматы

Между тем 18 января синоптики предупредили жителей Алматы и ряда других городов о неблагоприятных метеоусловиях и, как следствие, ухудшении качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

В тот же день сотрудники Департамента экологии выехали на замеры для мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории Алматы. Были проведены инструментальные замеры воздуха в нескольких точках города: южная сторона пр. Аль-Фараби, пр. Сейфуллина ниже пр. Райымбека и пр. Рыскулова с восточной стороны ул. Жангельдина.

"По результатам инструментальных замеров превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено", – по итогам исследования сообщил официальный представитель Департамента экологии по городу Алматы Адиль Нурпеисов.

По данным "Казгидромета", традиционными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе считаются:

предприятия, суммарный выброс – 46 062,23 тонны (количество стационарных источников на фабриках, осуществляющих выбросы, – 10 359 единиц);

источники теплоснабжения (котельные и ТЭЦ) – 151 единица, на них установлено 500 энергоустановок;

печное отопление. По данным Управления зеленой экономики, количество частных домов в южной столице – 151 059 единиц. Из них на газовом отоплении – 149 211 единица.

Кроме того, в Алматы зарегистрировано более 500 тыс. автомототранспортных средств, в их числе:

• легковые автомобили – свыше 460 тыс., доля которых – 90,2% от общего количества АТС;

• автобусы – более 9,5 тыс. (1,8%);

• грузовые автомобили – 33,5 тыс. (6,4%);

• специальная техника – около 1,4 тыс. (0,3%), мототранспорт – более 6 тыс. (1,2%).

При этом ежегодно их число только увеличивается. В среднем количество автотранспорта за год становится больше на 1768 единиц.

Член политического совета зеленой партии "Байтак", руководитель ОО "KAZ ECO PATROL" Тимур Елеусизов также считает, что основную роль в экологической ситуации Алматы играют автотранспорт и частный сектор.

"Если остановиться на вопросе газификации города, то проблема заключается в том, что жители частного сектора, если даже смогли провести к себе в дом газ, чаще всего не могут получить техусловия на баню, при этом продолжают отапливать ее углем, резиной и т.п.". Тимур Елеусизов

Общественник добавил, что въездной транспорт, примерно в количестве 300 тыс. машин, которые ежедневно въезжают и выезжают, стоит в пробке, усугубляя состояние воздуха. Спикер заметил, что в этом можно было убедиться во время ограничений из-за пандемии.

"Когда в Алматы был жесткий локдаун, много авто не наблюдалось, и жители обратили внимание, что воздух был чист. При этом люди также топили бани, и ТЭЦ работала без сокращения объема сжигания угля. Поэтому мы убеждены на 80% в том, что основным источником загрязнения воздуха являются автомобили. Идет строительство парка "Сосновый бор Алматы" в индустриальной зоне города – все для того, чтобы сократить объем выбросов за счет абсорбции микрочастиц деревьями". Тимур Елеусизов

В Департаменте экологии Алматы рассказали, что три года назад был утвержден комплекс мер по решению экологических проблем города, по которому и дальше работают специалисты. Среди них:

• пересмотрен вопрос введения ночного тарифа электроэнергии для потребителей частного сектора без ущемления прав и интересов иных потребителей. Также рассмотрены возможности применения золошлаковых отходов в строительстве автодорог;

• разработан набор правил и требований по архитектурному облику Алматы, в которых учтено внедрение зеленых технологий. Предусмотрено проведение исследования ветрового режима, и как следствие, будут внесены корректировки в генплан застроек;

• зеленые насаждения были паспортизированы, по ним составлен обновляемый реестр;

• Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК наделен контрольными функциями за качеством реализуемых на АЗС ГСМ на соответствие экологическим стандартам.

Вместе с тем планируется модернизация Алматинской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, газификация прилегающих к городу районов частного сектора, создание экозон с возможностью запрета въезда по уровню загазованности авто, снижение выбросов вредных веществ от выхлопов путем ограничения приобретения автотранспорта на дизельном топливе. Также увеличивается количество передвижных экопостов и лабораторий.

Продолжается строительство метрополитена, а также разработка ТЭО и ПСД по строительству легкорельсового транспорта по улице Толе би в северо-западном направлении – "Алматы Арена" и в восточном направлении – "Халык Арена".

В свою очередь международные эксперты советуют отказаться от использования Казахстаном высокозольного угля. Это даст сокращение выбросов сразу на 30-40%. Департаментом экологии по городу Алматы неоднократно направлялись письма акиму о разработке правил по запрету использования твердого топлива в районах, обеспеченных природным газом на территории города.



"Наряду с крупным теплоэнергетическим комплексом ТЭЦ-2 в частном секторе города и пригородных районах Алматинской области (в негазифицированных районах, дворовых банях, общежитиях, обеспеченных природным газом) сжигают в основном следующие виды топлива: уголь, мазут, автошины, отработанные масла и т.д. Имеют низкие дымовые трубы без соответствующих фильтров, вносят весомую долю в загрязнение воздушного бассейна города, который и без нее имеет высокую фоновую загрязненность. При проведении мониторинговых мероприятий уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в нижних районах города Алматы (Алатауском, Турксибском, Медеуском, Жетысуском) выявлено, что многие дома частного сектора, общежития, обеспеченные природным газом, по-прежнему широко используют угольное топливо". Департамент экологии по городу Алматы

В департаменте подчеркнули, что акимату города необходимо разработать и принять правила по соблюдению экологических требований воздушного бассейна, а именно – запретить использование твердого топлива в бытовых и промышленных целях (за исключением объектов энергетики) на территории Алматы.