Общество

Не Алматы: стало известно, в каком городе Казахстана – самый грязный воздух

Загрязнение воздуха, смог , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 15:05 Фото: freepik
Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня, 22 января 2026 года, предоставили результаты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Казахстане за декабрь 2025 года. Из него следует, что самым вредным для здоровья городом является Караганда, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории РК проводились в 70 населенных пунктах республики.

"На стационарных постах и с помощью передвижных лабораторий за состоянием загрязнения атмосферного воздуха определяются основные и специфические загрязняющие вещества, в том числе взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород и тяжелые металлы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Отмечается, что за декабрь 2025 года из 70 населенных пунктов к степени низкого загрязнения атмосферного воздуха отнесен 41 населенный пункт, 18 населенных пунктов – к степени повышенного загрязнения, 10 населенных пунктов – к степени высокого загрязнения, 1 населенный пункт – к степени очень высокого загрязнения.

Так, согласно данным "Казгидромета", очень высокий уровень загрязнения зафиксирован в Караганде (19 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха).

"За последние 5 лет (2021-2025 год) стабильный высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Караганде. Основные загрязняющие вещества: взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода", – уточнили специалисты РГП.

Высокий уровень загрязнения зафиксирован в 10 населенных пунктах:

  1. Алматы,
  2. Талгар,
  3. Темиртау,
  4. Туркестан,
  5. Усть-Каменогорск,
  6. Жезказган,
  7. Павлодар,
  8. Абай,
  9. пос. Кызылсай,
  10. пос. Шубарши.

К степени повышенного уровня загрязнения специалисты "Казгидромета" отнесли 18 населенных пунктов:

  1. Астана,
  2. Шымкент,
  3. Актобе,
  4. Атырау,
  5. Талдыкорган,
  6. Семей,
  7. Петропавловск,
  8. Сатпаев,
  9. Кентау,
  10. Балхаш,
  11. Тараз,
  12. Аральск,
  13. Риддер,
  14. Жаркент,
  15. Шу,
  16. с. Жанбай,
  17. пос. Ганюшкино,
  18. пос. Кенкияк.

А к степени низкого уровня загрязнения – 41 населенный пункт:

"Города Аксу, Кокшетау, Костанай, Аксай, Актау, Алтай, Аркалык, Атбасар, Аягоз, Экибастуз, Жанаозен, Жанатас, Житикара, Кандыагаш, Каратау, Кульсары, Кызылорда, Лисаковск, Рудный, Сарань, Степногорск, Уральск, Хромтау, Шемонаиха, Щучинск, поселки Айтеке би, Аксу, Ауэзово, Бестобе, Бурабай, Глубокое, Индерборский, Карабалык, Бейнеу, Састобе, Торетам, села Акай, Бурлин, Макат, Кордай, Шиели".

Ранее в "Казгидромете" рассказали, какая погода ждет Алматы, Шымкент и Астану с 23 по 25 января 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
