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В Астане запустят 30 инвестиционных проектов на 118 млрд тенге

В Астане запустят 30 инвестиционных проектов на 118 млрд тенге Фото: пресс-служба акимата Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о предприятиях, которые планируется запустить, передает официальный сайт столичного акимата.

Как отметил столичный аким, в развитие города также привлекаются частные инвестиции.

"В текущем году планируем запустить порядка 30 проектов. Общая сумма частных инвестиций - свыше 118 млрд тенге. Будет создано более 2 тыс. рабочих мест".Женис Касымбек
В Астане запустят 30 инвестиционных проектов на 118 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Это, по словам градоначальника, предприятия в сферах промышленности, медицины, агропромышленного комплекса, пять объектов в сфере образования (школы, детсады), четыре проекта в сфере логистики, спорткомплексы и др.

В Астане запустят 30 инвестиционных проектов на 118 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Женис Касымбек рассказал, что с министром индустрии и инфраструктурного развития Маратом Карабаевым посетил индустриальный парк №1, где они ознакомились с работой ряда предприятий.

В Астане запустят 30 инвестиционных проектов на 118 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"В их числе завод модульного домостроения ModeX, сборочный завод специализированной техники, завод по производству витражей, окон, медоборудований, мебели, респираторов и др. С представителями предприятий обсудили насущные вопросы по индустриальному парку №1".Женис Касымбек
В Астане запустят 30 инвестиционных проектов на 118 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"По поручению главы государства создаем комфортные условия для привлечения инвестиций и поддержки инвесторов".Женис Касымбек

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