Более 30 школ строят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства школ в городе, передает официальный сайт столичного акимата.

"В новом Генплане Астаны до 2035 года предусмотрели строительство более 430 социальных объектов (школы, детсады, медучреждения). Из них 164 объекта — школы. Постепенно реализуем данные планы.

На данный момент в городе ведется строительство более 30 школ почти на 100 тысяч ученических мест (в две смены). В течение нового учебного года будет построено 23 школы. Это рекордный показатель для столицы.

Фото: акимат города Астаны

К примеру, в рамках нацпроекта "Комфортная школы" Samruk-Kazyna Construction построит 24 комфортные школы (в период с 2024-2025 гг). Школы нового образца позволят создать 90 тыс. ученических мест в две смены.

Во время объезда ознакомился с ходом строительства школ, которые откроются в начале предстоящего учебного года. Это 8 комфортных школ по адресам:

в районе Сарыарка на пересечении ул. Улытау и ул. Наурыз, по ул. Бейбарыс Султан;

в районе Нура на пересечении ул. Толе би и ул. 24;

в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак;

в районе Нура по ул. Толе би, 31, на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Е-497, пересечении ул. Орынбор и ул. №37;

в районе Алматы по ул. А.Байтурсынова.

Фото: акимат города Астаны

Также в начале учебного года помимо вышеописанных учебных заведений планируется открыть еще 3 государственные и одну частную школу. Кроме того, до конца года планируется открыть еще 7 комфортных школ, 2 государственные школы и 2 частные школы.

Таким образом, в течение нового учебного года будет построено 23 школы. Также готовим задел на следующие годы", — сообщил аким.