Зере Утебаева назначена руководителем аппарата Конституционного суда

Руководителем аппарата Конституционного суда назначена Зере Утебаева, сообщает Zakon.kz.

Зере Утебаева ранее занимала должность руководителя Национального центра по правам человека

Зере Утебаева родилась 6 декабря 1969 года. Окончила Московский институт экономики и права, по специальности "Юрист".

С 1999-2001 годы была ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела департамента правовой и организационной работы Министерства сельского хозяйства РК;

С 2001-2008 годы была консультантом отдела по работе с комитетами, консультантом секретариата Комитета по международным делам, обороне и безопасности, главный консультант отдела законодательства, главный консультант, заместителем заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК;

С января 2008 по апрель 2016 года была заведующая отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК;

С апреля 2016 по 2019 год была заместителем руководителя Аппарата Мажилиса Парламента РК

С 23 октября была руководителе Национального центра по правам человека.

10 января Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда.