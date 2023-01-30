Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Зере Утебаева назначена руководителем аппарата Конституционного суда

zakon.kz Фото: zakon.kz
Руководителем аппарата Конституционного суда назначена Зере Утебаева, сообщает Zakon.kz.

Зере Утебаева ранее занимала должность руководителя Национального центра по правам человека

Зере Утебаева родилась 6 декабря 1969 года.  Окончила Московский институт экономики и права, по специальности "Юрист".

С 1999-2001 годы была ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела департамента правовой и организационной работы Министерства сельского хозяйства РК;

С 2001-2008 годы была консультантом отдела по работе с комитетами, консультантом секретариата Комитета по международным делам, обороне и безопасности, главный консультант отдела законодательства, главный консультант, заместителем заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК;

С января 2008 по апрель 2016 года была заведующая отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК;

С апреля 2016 по 2019 год была заместителем руководителя Аппарата Мажилиса Парламента РК

С 23 октября была руководителе Национального центра по правам человека.

10 января Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда.

Читайте также

Какие изменения планируется ввести в судебной системе РК

Казахстанские судьи хотят изменить свой кодекс этики

В Талдыкоргане экс-чиновник осужден за хищение 300 млн тенге

Анастасия Стативкина
Конституционный суд
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления