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Казахстанцев нет среди пострадавших при взрывах в Иране, сообщили в МИД

фото Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров 30 января на брифинге в ведомстве заявил, что среди пострадавших при взрывах и землетрясении в Иране казахстанцев нет, передает корреспондент Zakon.kz.

"По Ирану: среди пострадавших граждан Казахстана нет. К нам в посольство такой информации не поступало", - сказал Айбек Смадияров.
Журналисты отметили, что Азербайджан эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана. В этой связи они поинтересовались, планирует ли казахстанская сторона усилить меры безопасности или принять какие-то дополнительные меры в этом случае.
"Нет, мы не думаем, это же единичный случай. Если бы это была серия атак на посольства, которые находятся в Тегеране, то было бы другое дело. Посольство работает в штатном режиме". Айбек Смадияров

29 января иранские власти подтвердили факт взрыва в центре производства боеприпасов в Исфахане.

По меньшей мере два человека погибли и более 300 получили ранения в результате землетрясения силой 5,9 балла в Иране. 

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МИД РК Смадияров Айбек Иран Казахстан
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