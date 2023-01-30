Казахстанцев нет среди пострадавших при взрывах в Иране, сообщили в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров 30 января на брифинге в ведомстве заявил, что среди пострадавших при взрывах и землетрясении в Иране казахстанцев нет, передает корреспондент Zakon.kz.

"По Ирану: среди пострадавших граждан Казахстана нет. К нам в посольство такой информации не поступало", - сказал Айбек Смадияров.

Журналисты отметили, что Азербайджан эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана. В этой связи они поинтересовались, планирует ли казахстанская сторона усилить меры безопасности или принять какие-то дополнительные меры в этом случае.

"Нет, мы не думаем, это же единичный случай. Если бы это была серия атак на посольства, которые находятся в Тегеране, то было бы другое дело. Посольство работает в штатном режиме". Айбек Смадияров

29 января иранские власти подтвердили факт взрыва в центре производства боеприпасов в Исфахане.

По меньшей мере два человека погибли и более 300 получили ранения в результате землетрясения силой 5,9 балла в Иране.

