Взрывы прогремели в Иране на объектах военной инфраструктуры

По информации агентства IRNA, завод боеприпасов принадлежит Минобороны страны. СМИ сообщают об атаке беспилотниками.

Large explosion rocks Iran’s Isfahan. Iranian regime’s ammunition manufacturing plant was targeted by a possible UAV strike. pic.twitter.com/hTDwLcFJM9

Кроме того, взрывы были еще на нескольких стратегических объектах. Так, в городе Шахид-Салими загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Also, a massive fire is reported at Shahid Salimi industrial town in Tabriz, East Azerbaijan Province, Iran. pic.twitter.com/rhp0BlzxM3