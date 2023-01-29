Взрывы прогремели в Иране на объектах военной инфраструктуры

Иранские власти подтвердили факт взрыва в центре производства боеприпасов в Исфахане, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства IRNA, завод боеприпасов принадлежит Минобороны страны. СМИ сообщают об атаке беспилотниками.

Large explosion rocks Iran’s Isfahan.



Iranian regime’s ammunition manufacturing plant was targeted by a possible UAV strike. pic.twitter.com/hTDwLcFJM9 — Clash Report (@clashreport) January 28, 2023

По предварительным данным, пострадавших нет. Замгубернатора провинции Исфахан по вопросам безопасности подтвердил факт взрыва. Также он отметил, что причина произошедшего и ущерб устанавливаются.

Кроме того, взрывы были еще на нескольких стратегических объектах. Так, в городе Шахид-Салими загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Also, a massive fire is reported at Shahid Salimi industrial town in Tabriz, East Azerbaijan Province, Iran. pic.twitter.com/rhp0BlzxM3 — Clash Report (@clashreport) January 28, 2023

В СМИ сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север).

Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты.

В Министерстве обороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на один из центров производства боеприпасов.

"Вечером 28 января около 23:30 проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", – говорится в заявлении ведомства.