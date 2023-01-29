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Взрывы прогремели в Иране на объектах военной инфраструктуры

Взрыв прогремел на производстве боеприпасов в иранском городе Исфахан Фото: irna.ir
Иранские власти подтвердили факт взрыва в центре производства боеприпасов в Исфахане, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства IRNA, завод боеприпасов принадлежит Минобороны страны. СМИ сообщают об атаке беспилотниками.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Замгубернатора провинции Исфахан по вопросам безопасности подтвердил факт взрыва. Также он отметил, что причина произошедшего и ущерб устанавливаются.

Кроме того, взрывы были еще на нескольких стратегических объектах. Так, в городе Шахид-Салими загорелся крупный завод по производству моторных масел.

В СМИ сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север).

Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты.

В Министерстве обороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на один из центров производства боеприпасов.

"Вечером 28 января около 23:30 проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", – говорится в заявлении ведомства.

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Елена Вебер
Иран
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