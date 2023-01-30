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В фитнес-клубе Шымкента утонул четырехлетний ребенок

В Шымкенте в фитнес-клубе утонул четырехлетний ребенок Фото: ДЧС Шымкента
В Шымкенте 29 января в бассейне одного из фитнес-клубов утонул ребенок, сообщает Zakon.kz.
Со службы скорой медицинской службы 29 января в 17:25 в Управление кризисными ситуациями ДЧС поступило сообщение о том, что в детском бассейне утонул мальчик 2018 года рождения. 
"Инцидент произошел в 8 микрорайоне района Туран по улице Уркимбаева в фитнес-клубе "KASIET". Было установлено, что во время купания в детском бассейне (глубина 1,2 м. ширина 5 м.)" утонул ребенок. ДЧС Шымкента
Как отметили в ведомстве, ребенок остался без присмотра взрослых.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце декабря в Байконыре в бассейне утонул 9-летний ребенок.

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