В фитнес-клубе Шымкента утонул четырехлетний ребенок

В Шымкенте 29 января в бассейне одного из фитнес-клубов утонул ребенок, сообщает Zakon.kz.

Со службы скорой медицинской службы 29 января в 17:25 в Управление кризисными ситуациями ДЧС поступило сообщение о том, что в детском бассейне утонул мальчик 2018 года рождения.

"Инцидент произошел в 8 микрорайоне района Туран по улице Уркимбаева в фитнес-клубе "KASIET". Было установлено, что во время купания в детском бассейне (глубина 1,2 м. ширина 5 м.)" утонул ребенок. ДЧС Шымкента

Как отметили в ведомстве, ребенок остался без присмотра взрослых.





