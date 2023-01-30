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Возможность открытия прямых авиарейсов в Токио и Нью-Йорк прокомментировали в МИД РК

Возможность открытия прямых авиарейсов в Токио и Нью-Йорк прокомментировали в МИД РК Фото: unsplash
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, проводят ли власти Казахстана переговоры по возобновлению рейсов в Токио и открытию прямого рейса в Нью-Йорк, передает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что Министерство иностранных дел через посольство Казахстана в Японии проводит переговоры по возобновлению либо открытию новых направлений.

"Мы заинтересованы в возобновлении таких популярных рейсов. Конкретику сейчас, к сожалению, не могу сказать, потому что переговоры с японской стороной идут. Карантин из-за пандемии коронавируса планы многих стран переписал, поэтому надо заново возобновлять либо продолжать переговоры с того момента, где остановились". Айбек Смадияров

Он также высказался о вероятности открытия прямого авиарейса в Нью-Йорк.

"Дипломаты, естественно, заинтересованы и активно участвуют в процессе переговоров по открытию новых рейсов либо возобновлению "замороженных". Нужно смотреть на возможности казахстанских авиакомпаний, либо возможности той стороны, которая может совершать межконтинентальные рейсы. Конкретику вам могут подсказать в КГА. Там очень много моментов по линии ICAO – регулировка, согласование. То есть это не так, что взял самолет и поставил на рейс, и чтобы он летал. Там очень много согласований нужно". Айбек Смадияров

Ранее в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК заявили о возобновлении прямых рейсов между Астаной и Пекином с 25 марта 2023 года.

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МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Нью-Йорк Токио
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