Названа дата возобновления прямых рейсов между Астаной и Пекином

Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработан вопрос возобновления регулярных рейсов между столицами Казахстана и Китая, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 25 марта текущего года авиакомпанией Air Astana планируется возобновить полеты по маршруту Астана – Пекин с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, суббота).

Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321 LR.

Также сообщается, что с 13 февраля текущего года авиакомпания Air Astana планирует постепенное увеличение полетов между Алматы и Пекином с одного рейса (понедельник) до пяти рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье) с поэтапным дальнейшим увеличением с пяти до семи рейсов в неделю в период весенне-летней навигации.

Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321.

Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем, в частности, способствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР.

Новость по теме Казахстанцы вновь смогут летать в столицу Азербайджана

18 января 2023 года вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов рассказал, в какие страны Казахстан открывает новые авиарейсы.