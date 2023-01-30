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Названа дата возобновления прямых рейсов между Астаной и Пекином

Названа дата возобновления прямых рейсов между Астаной и Пекином Фото: unsplash
Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработан вопрос возобновления регулярных рейсов между столицами Казахстана и Китая, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 25 марта текущего года авиакомпанией Air Astana планируется возобновить полеты по маршруту Астана – Пекин с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, суббота).

Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321 LR.

Также сообщается, что с 13 февраля текущего года авиакомпания Air Astana планирует постепенное увеличение полетов между Алматы и Пекином с одного рейса (понедельник) до пяти рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье) с поэтапным дальнейшим увеличением с пяти до семи рейсов в неделю в период весенне-летней навигации.

Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321.

Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем, в частности, способствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР.

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Интересное Астана КГА МИИР РК Казахстан Китай Пекин
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