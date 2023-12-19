Почему сложно запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк, объяснил Карабаев

Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве 19 декабря рассказал, в чем сложность запуска прямого рейса из Казахстана в Нью-Йорк, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что уже не первый год говориться о планах по запуску прямого рейса в Нью-Йорк, но они до сих пор не реализованы. Они поинтересовались, почему было так трудно запустить такой прямой рейс.

"Переговоры постоянно ведутся. Есть две причины. Первая – вопрос закупа аваикомпанией Air Astana самолета, с помощью которого будет возможно напрямую летать в Нью-Йорк. Вы знаете, как только заключили контракт, как минимум на подготовку уходит три года. к 2025 году самолет будет готов. Поэтому мы запланировали на 2025 год. Второй вопрос – когда запускаем прямые рейсы, наша авиакомпания должна пройти соответствующую сертификацию по американским требованиям. Согласно американским требованиям, есть свои компании, и они просят, чтобы они провели сертификацию. Наша Air Astana намерена получить сертификацию без привлечения американской компании", – заявил в ответ Марат Карабаев.

Стоимость билетов, по его словам, на эти рейсы еще будут обсуждаться.

19 декабря глава Минтранспорта заявил, что новые авиарейсы запустят из Казахстана.

