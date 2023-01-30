Террорист-смертник совершил взрыв в мечети в Пакистане

В Пакистане 30 января при взрыве мечети пострадали десятки человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Geo.tv, по предварительным данным, погибли 17 человек, более 90 пострадали. Всех пострадавших доставили в больницу.

Взрыв произошел недалеко от полицейского участка в Пешеваре. Как сообщили полицейские, террорист взорвал бомбу, когда находился в мечети в первом ряду.

Район, где прогремел взрыв, оцеплен, в городе ввели чрезвычайное положение.





29 января произошло ДТП в Пакистане. Автобус следовал по маршруту Кветта – Карачи, когда в 4 часа утра на большой скорости врезался в опору моста. Затем он съехал в кювет и загорелся.