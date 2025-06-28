В Пакистане при взрыве смертника погибли 16 человек

Террорист-смертник врезался на автомобиле в военную колонну в Пакистане. В результате погибли 16 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, теракт произошел в Северном Вазиристане провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном.

"По меньшей мере 13 солдат погибли, десять пострадали и 19 мирных жителей получили ранения. В их числе шестеро детей, которые оказались под обрушившимися от взрыва крышами", – говорится в публикации.

#BREAKING | 13 Dead In Suicide Attack in Northwest Targeting Military Convoy In Pakistan



At least 13 Pakistani soldiers have been killed and several others injured in a suicide bombing targeting a military convoy in the Khaddi area of North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, on… pic.twitter.com/2NzUUxAvQt — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) June 28, 2025

22 июня 2025 года в греческой православной церкви Святого Илии в Дамаске во время богослужения произошел взрыв. Иностранные СМИ пишут, что причиной стал террорист-смертник. Известно, что погибли не менее 25 человек, 80 госпитализированы с серьезными травмами.