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Мир

В Пакистане при взрыве смертника погибли 16 человек

медики, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 16:25 Фото: pixabay
Террорист-смертник врезался на автомобиле в военную колонну в Пакистане. В результате погибли 16 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, теракт произошел в Северном Вазиристане провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном.

"По меньшей мере 13 солдат погибли, десять пострадали и 19 мирных жителей получили ранения. В их числе шестеро детей, которые оказались под обрушившимися от взрыва крышами", – говорится в публикации.

22 июня 2025 года в греческой православной церкви Святого Илии в Дамаске во время богослужения произошел взрыв. Иностранные СМИ пишут, что причиной стал террорист-смертник. Известно, что погибли не менее 25 человек, 80 госпитализированы с серьезными травмами.

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Андрей Дюсупов
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