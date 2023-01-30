Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Астана
31 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 11-13 мороза.
1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 12-14 мороза.
2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 12-14 мороза.
Алматы
31 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.
1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 2-4 тепла.
2 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.
Шымкент
31 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 7-9 тепла.
1 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.
2 февраля: переменная облачность, осадки временами сильные (дождь, снег). Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.