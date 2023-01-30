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Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на период с 31 января по 2 февраля в трех мегаполисах Казахстана: Астана, Алматы, Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Астана

31 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 11-13 мороза.

1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 12-14 мороза.

2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 12-14 мороза.

Алматы

 31 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 2-4 тепла.

2 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

Шымкент

31 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 7-9 тепла.

1 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер   юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

2 февраля: переменная облачность, осадки временами сильные (дождь, снег). Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

 

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