Скандальное фото с несовершеннолетней: полицейские Талдыкоргана установили личности героев снимка

В Казнете распространили фото с 15-летней девушкой, проводившей время с 25-летним парнем. В описании утверждается, что героиню скандального снимка угощали синтетическими наркотиками. Полиция нашла девушку. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

На снимке не одетые парень с девушкой сидят за столом, на котором есть алкоголь и белый порошок. Талдыкорганские полицейские установили личности участников истории. По данным стражей порядка, несовершеннолетнюю вместе с матерью опросили в присутствии психолога. Фото было сделано летом 2022 года. Молодой мужчина на нем - 25-летний местный житель. В настоящее время его допрашивают.

По указанному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.133 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". Кроме того, по заявлению матери несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ст.147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите".

В Туркестанской области 15-летнюю девушку украли и принудительно выдали замуж. Ее родители заявили, что не давали согласие на брак дочери.