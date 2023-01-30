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Ильяс Оспанов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Ильяс Оспанов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Фото: primeminister.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан Оспанов Ильяс Есетович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, сообщает Zakon.kz.

Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Астане.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

2011-2012 гг. — инженер 1 категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

В 2012-2014 гг. работал экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014 г. являлся руководителем управления инновационной политики Департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2016 гг. работал на руководящих должностях в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

2016-2017 гг. — заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО, г. Шымкент.

2018-2020 гг. — заместитель директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.

2020-2021 гг. — президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".

В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations".

С сентября 2021 года по настоящее время являлся председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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