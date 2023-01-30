Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК
Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в Алматы.
Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании.
В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.
2015-2017 гг. — заместитель, советник председателя правления АО "Astana Innovations".
2018-2019 гг. — менеджер по цифровизации ЧУ КУ "Самрук Казына".
В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
2021-2022 гг. — заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии".
С декабря 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.