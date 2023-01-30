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Мужчина обманывал алматинцев, обещая им автомобиль с льготным кредитованием

Мужчина обманывал алматинцев, обещая им автомобиль с льготным кредитованием Фото: ДП Алматы
Мошенник завладел деньгами алматинцев, обещая им машины из автоцентра по льготной программе кредитования, сообщает Zakon.kz.

Такую схему мошенничества использовал 29-летний гражданин М., который в течение нескольких месяцев обманывал доверчивых граждан, обещая им помощь в приобретении новой машины из автоцентра, вне очереди, в ускоренном порядке и по льготному кредиту.

"На данный момент доказана причастность подозреваемого к четырем аналогичным фактам обмана. Именно столько человека подали заявление в полицию. Материальный ущерб они оценили в три миллиона тенге. По факту мошенничества начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК " Мошенничество".Начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев

Полицейские не исключают, что обманутых людей может быть гораздо больше.

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