Мужчина обманывал алматинцев, обещая им автомобиль с льготным кредитованием

Мошенник завладел деньгами алматинцев, обещая им машины из автоцентра по льготной программе кредитования, сообщает Zakon.kz.

Такую схему мошенничества использовал 29-летний гражданин М., который в течение нескольких месяцев обманывал доверчивых граждан, обещая им помощь в приобретении новой машины из автоцентра, вне очереди, в ускоренном порядке и по льготному кредиту.



"На данный момент доказана причастность подозреваемого к четырем аналогичным фактам обмана. Именно столько человека подали заявление в полицию. Материальный ущерб они оценили в три миллиона тенге. По факту мошенничества начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК " Мошенничество". Начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев

Полицейские не исключают, что обманутых людей может быть гораздо больше.