Комендант общежития оформляла кредиты на студентов

Комендант студенческого общежития оформила товарно-денежные кредиты на сумму более 16 млн тенге на чужие имена, среди которых и студенты общежития, сообщает Zakon.kz.

Заявления по фактам мошенничеств начали поступать в полицию Талдыкоргана еще в октябре 2022 года. По подозрению в их совершении стражи порядка задержали бывшего коменданта одного из студенческих общежитий.



Расследование уголовного дела под координацией городской прокуратуры проводилось по ст.190 ч.3 п.4 УК РК “Мошенничество”.

Женщина подозревается в оформлении путем мошенничества кредитов в трех банках и нескольких микрокредитных организациях по всей стране. Товары, взятые в виде принтеров, телевизоров, кондиционеров, мобильных телефонов и т.д., реализовывались.

"На сегодняшний день в уголовном деле фигурируют 18 потерпевших, основная часть из которых являются студентами. Причиненный ущерб составляет более 16 млн тенге. В ближайшее время будем готовить материалы для направления в суд". заместитель начальника УП города Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.