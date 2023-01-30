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Полиция Алматы по видео оштрафовала мужчину сразу за несколько нарушений

Полиция по видео оштрафовала мужчину по семи нарушениям Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля марки Lexus был оштрафован по семи пунктам КоАП, причиной послужило видео, распространенное в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

29 января в социальных сетях и мессенджерах распространилось видео с автомобилем, водитель которого нагло нарушил ряд правил дорожного движения. В полиции заинтересовались публикацией и выписали водителю семь административных протоколов, сообщила пресс-служба ДП Алматы.


В отношении правонарушителя — гражданина Т. составлены административные протоколы по следующим составам правонарушений:

  • ч.2 ст.590 КоАП РК – непристегнутый ремень безопасности;
  • ч.1 ст. 595 КоАП РК – невыполнение требований правил перестроения, поворота, разворота или остановки;
  • ч.1 ст. 606 КоАП РК – создание аварийной ситуации;
  • ч.2 ст. 230 КоАП РК – отсутствие страхового полиса;
  • ч.3 ст. 596 КоАП РК – выезд на полосу встречного движения;
  • ч.2 ст. 596 КоАП РК – нарушение правил обгона;
  • ч.10 ст. 590 КоАП РК – тонированные стекла.

Также автомобиль мужчины оказался на штрафстоянке.

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