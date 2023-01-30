Полиция Алматы по видео оштрафовала мужчину сразу за несколько нарушений
Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля марки Lexus был оштрафован по семи пунктам КоАП, причиной послужило видео, распространенное в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
29 января в социальных сетях и мессенджерах распространилось видео с автомобилем, водитель которого нагло нарушил ряд правил дорожного движения. В полиции заинтересовались публикацией и выписали водителю семь административных протоколов, сообщила пресс-служба ДП Алматы.
В отношении правонарушителя — гражданина Т. составлены административные протоколы по следующим составам правонарушений:
- ч.2 ст.590 КоАП РК – непристегнутый ремень безопасности;
- ч.1 ст. 595 КоАП РК – невыполнение требований правил перестроения, поворота, разворота или остановки;
- ч.1 ст. 606 КоАП РК – создание аварийной ситуации;
- ч.2 ст. 230 КоАП РК – отсутствие страхового полиса;
- ч.3 ст. 596 КоАП РК – выезд на полосу встречного движения;
- ч.2 ст. 596 КоАП РК – нарушение правил обгона;
- ч.10 ст. 590 КоАП РК – тонированные стекла.
Также автомобиль мужчины оказался на штрафстоянке.
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