Полиция Алматы по видео оштрафовала мужчину сразу за несколько нарушений

Водитель автомобиля марки Lexus был оштрафован по семи пунктам КоАП, причиной послужило видео, распространенное в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

29 января в социальных сетях и мессенджерах распространилось видео с автомобилем, водитель которого нагло нарушил ряд правил дорожного движения. В полиции заинтересовались публикацией и выписали водителю семь административных протоколов, сообщила пресс-служба ДП Алматы.





В отношении правонарушителя — гражданина Т. составлены административные протоколы по следующим составам правонарушений:



Также автомобиль мужчины оказался на штрафстоянке.