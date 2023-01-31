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Специи помогающие сбросить вес

Специи помогающие сбросить вес Фото: pixabay
Специи, благодаря которым вы сбросите вес. Эксперты назвали десять специй, которые ускоряют обмен веществ, сообщает Zakon.kz.

Не только правильные продукты, но и специи могут помочь человеку при сжигании жира. Сайт ferra.ru поделился списком специй с подобным эффектом.

  1. Перетёртый чеснок: за счёт аллицина он позволяет сжигать жир.
  2. Красный перец: благодаря капсаицину у вас повысится температура тела и ускорится обмен веществ.
  3. Корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, и в результате вы будете чувствовать сытость.
  4. Имбирь: он содержит вещества, ускоряющие метаболизм.
  5. Чёрный перец: способствует снятию вздутия живота, улучшению пищеварения.
  6. Шафран: в его состав входят кроцин и кроцетин, снижающие аппетит.
  7. Тимьян: благодаря диетическому эффекту он помогает организму высвобождать токсины и излишки воды.
  8. Сельдерей: считается сильным мочегонным средством, снижает кровяное давление и холестерин.
  9. Орегано: в его состав входит карвакол, который оказывает влияние на контроль синтеза жиров.
  10. Куркума: главный её ингредиент - это куркумин, влияющий на сокращение жиров.

Также, учены специалисты назвали фрукты полезные для почек.

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