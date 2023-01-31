Специи помогающие сбросить вес

Специи, благодаря которым вы сбросите вес. Эксперты назвали десять специй, которые ускоряют обмен веществ, сообщает Zakon.kz.

Не только правильные продукты, но и специи могут помочь человеку при сжигании жира. Сайт ferra.ru поделился списком специй с подобным эффектом.

Перетёртый чеснок: за счёт аллицина он позволяет сжигать жир. Красный перец: благодаря капсаицину у вас повысится температура тела и ускорится обмен веществ. Корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, и в результате вы будете чувствовать сытость. Имбирь: он содержит вещества, ускоряющие метаболизм. Чёрный перец: способствует снятию вздутия живота, улучшению пищеварения. Шафран: в его состав входят кроцин и кроцетин, снижающие аппетит. Тимьян: благодаря диетическому эффекту он помогает организму высвобождать токсины и излишки воды. Сельдерей: считается сильным мочегонным средством, снижает кровяное давление и холестерин. Орегано: в его состав входит карвакол, который оказывает влияние на контроль синтеза жиров. Куркума: главный её ингредиент - это куркумин, влияющий на сокращение жиров.

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