Специи помогающие сбросить вес
Фото: pixabay
Специи, благодаря которым вы сбросите вес. Эксперты назвали десять специй, которые ускоряют обмен веществ, сообщает Zakon.kz.
Не только правильные продукты, но и специи могут помочь человеку при сжигании жира. Сайт ferra.ru поделился списком специй с подобным эффектом.
- Перетёртый чеснок: за счёт аллицина он позволяет сжигать жир.
- Красный перец: благодаря капсаицину у вас повысится температура тела и ускорится обмен веществ.
- Корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, и в результате вы будете чувствовать сытость.
- Имбирь: он содержит вещества, ускоряющие метаболизм.
- Чёрный перец: способствует снятию вздутия живота, улучшению пищеварения.
- Шафран: в его состав входят кроцин и кроцетин, снижающие аппетит.
- Тимьян: благодаря диетическому эффекту он помогает организму высвобождать токсины и излишки воды.
- Сельдерей: считается сильным мочегонным средством, снижает кровяное давление и холестерин.
- Орегано: в его состав входит карвакол, который оказывает влияние на контроль синтеза жиров.
- Куркума: главный её ингредиент - это куркумин, влияющий на сокращение жиров.
Также, учены специалисты назвали фрукты полезные для почек.
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