В Актобе начальника отдела военкомата осудили за взятку от призывников

Военнослужащий, получивший взятку от призывников, осужден на 7 лет тюрьмы. Три призывника приговорены к штрафам, сообщает Zakon.kz.

В военном суде Актюбинского гарнизона вынесли приговор шести участникам дела о взятке, пишет Диапазон. К 7 годам лишения свободы приговорили в суде начальника отдела военкомата за получение взятки от трех призывников.

Сами призывники приговорены к штрафам: один будет выплачивать 1,750 млн тенге и двое по 1,5 млн тенге за дачу взятки. За посредничество в получении взятки к штрафпм в 900 тысяч приговорены двое подсудимых.

Как сказано в материалах дела, начальник отдела военкомата Актобе Биржанов, помогал трем призывникам избежать службы в армии. За это каждый из них перевел на счета близких Биржанову людей деньги. В первом случае сумма была в 70 тысяч тенге, в двух других случаях — по 60 тысяч.

Военнослужащий свою вину не признал. В суде он настаивал, что не мог влиять на призывную комиссию. Приговор в законную силу не вступил.

В Таразе преподавателя вуза поймали на взятке. Преподаватель требовал по 50 тыс. тенге со студентов для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов. Свою вину мужчина признал полностью. Начато расследование.