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Законодательство РК

Экс-главу отдела образования Актау осудили за взятку

за взятку осудили экс-главу отдела образования Актау, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 21:28 Фото: astanatv.kz
Пять лет тюрьмы за 4 млн тенге взятки получила бывший руководитель отдела образования Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, деньги она взяла от предпринимателя, который обеспечивал учеников школьным питанием. При этом замешаны в коррупции еще директора трех школ. Взамен должностные лица подписывали акты оказанных услуг.

Отмечается, что самую крупную сумму получила экс-начальник гороно, а вот стоимость подписи руководителей учебных заведений варьировалась. Самый дешевый автограф обошелся индивидуальному предпринимателю в 800 тыс. тенге, второй – в 1 млн, а директор третьей школы запросила 2 млн тенге.

Как сообщили в Актауском городском суде, вина всех подозреваемых доказана полностью и даже несмотря на наличие несовершеннолетних детей у двух подсудимых – предпринимателя и одного из директоров школ – они получили сроки с лишением свободы, а также пожизненно права работать на госслужбе. Самый большой срок получила предприниматель – семь лет лишения свободы. Одному из руководителей учебного заведения вынесли штраф в 40 млн тенге.

"Бывшему руководителю отдела образования Б. и троим директорам школы в получении взятки, статья 366, часть 2 УК РК. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, протоколами проверок, иными материалами уголовного дела". Начальник пресс-службы Мангистауского областного суда Заманбек Кадырбекулы

Ранее сообщалось, что главу научного центра дерматологии задержали за взятку в Алматы.

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