Продавцы сжиженного газа оштрафованы в ЗКО

Двух продавцов сжиженного привлекли к адмштрафам газа за ценовой сговор, сообщает Zakon.kz.

Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Западно-Казахстанской области расследовал дело в отношении ТОО "Алау" и ТОО "KuBA Corp", сообщает пресс-служба департамента.

"Установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений (картель) в части поддержания цен и искажении итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС". пресс-служба АЗРК

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска оштрафовал ТОО "Алау" на 196 783,11 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 325 878 тенге. ТОО "KuBA Corp" по решению суда оштрафован на 54 568 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 127 898 тенге.

11 января депутаты Мажилиса одобрили в в первом чтении законопроект, предусматривающий госрегулирование цен на газ.