Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Продавцы сжиженного газа оштрафованы в ЗКО

Продавцы сжиженного газа оштрафованы в ЗКО Фото: Zakon.kz
Двух продавцов сжиженного привлекли к адмштрафам газа за ценовой сговор, сообщает Zakon.kz.

Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Западно-Казахстанской области расследовал дело в отношении ТОО "Алау" и ТОО "KuBA Corp", сообщает пресс-служба департамента.

"Установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений (картель) в части поддержания цен и искажении итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС".пресс-служба АЗРК

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска оштрафовал ТОО "Алау" на 196 783,11 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 325 878 тенге. ТОО "KuBA Corp" по решению суда оштрафован на 54 568 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 127 898 тенге.

11 января депутаты Мажилиса одобрили в в первом чтении законопроект, предусматривающий госрегулирование цен на газ.

Читайте также

В Алматинской области завод простаивает из-за нерасторопности подрядной организации

Для чего ввели туристский взнос bed tax в Казахстане

В Антикоре озвучили шесть основных вопросов, которые особенно волнуют алматинцев

Мария Мельникова
АЗРК Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Превышение торговой надбавки на продукты: в Алматы выявлены два рынка
Два рынка в Алматы завышали цены на продукты
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
города
В Казахстане назвали города с самым грязным воздухом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления