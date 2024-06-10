Цены на сжиженный газ намерены поднять в Казахстане

Цены на сжиженный газ планируют пересмотреть в Казахстане из-за нерентабельности его производства, сообщает Zakon.kz.

Министерство энергетики 10 июня сообщило о том, что на портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа министра энергетики, в соответствии с которым планируется скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 июля.



В ведомстве объясняют эту меру рядом причин.

Первое. На сегодняшний день цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) намного ниже стоимости его производства.

"Так, себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну. Тогда как действующая предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну. Таким образом, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки в размере 20-30 тыс. тенге", – отметили в Минэнерго.

Второе. Из года в год наблюдается резкий рост потребления СНГ. Только в 2023 году потребление в Казахстане выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом. В 2023 году объемы потребления СНГ составили 2,2 млн тонн (1,8 млн тонн в 2022 году).

"Рост потребления и нерентабельность производства СНГ из-за низких цен привели к уменьшению производства данного вида топлива и определенному дефициту в регионах. На сегодня уровень дефицита достигает порядка 20-25%", – сообщает министерство.

По прогнозам аналитиков, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может достичь 30-40%.

Третье. Если будет продолжаться сдерживание цен на СНГ, у казахстанских заводов-производителей не будет возможности нарастить объемы производства для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Из-за убыточности заводы теряют интерес к производству СНГ, переключаясь на более рентабельную продукцию. Из-за аналогичных причин инвесторы также не хотят вкладывать средства в отрасль.

Четвертое. В Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – от 54 до 86 тенге. В России, например, цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, в Таджикистане – 273 тенге.

"Таким образом, в целях недопущения указанных рисков с 1 июля планируется скорректировать цены на сжиженный нефтяной газ. Так, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге). При этом предельная розничная цена незначительно повысится – от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона", – резюмировали в Минэнерго.

Проект приказа находится на стадии публичных обсуждений.

О планах поднять цены на сжиженный нефтяной газ министр энергетики сообщал еще в марте 2024 года.