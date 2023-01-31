Армения и Азербайджан обратились в Гаагский суд

Армения обратилась в Международной суд ООН, чтобы добиться от Азербайджана разблокирования коридора в Нагорном Карабахе. Азербайджан подал встречный иск, сообщает Zakon.kz.

Армения подала иск в суд Гааги с целью добиться открытия Лачинского коридора, единственной дороги, которая соединяет страну и Нагорный Карабах, передает DW.

"Один человек уже погиб из-за отсутствия доступа к медицинским услугам, и многих других может постигнуть аналогичная участь. Полки магазинов пусты, а у населения не хватает продуктов. Торговля и бизнес приостановлены, регулярно перекрывается газ и отключается электричество", - заявил в обращении от 30 января представитель Армении Егише Киракосян.

Азербайджан, в свою очередь, обратился в Международный суд со встречным иском. Баку обвиняет Ереван в доставке оружия и мин через Лачинский коридор. Иск Азербайджана суд рассмотрит в рамках отдельной процедуры.

12 декабря министерство иностранных дел Азербайджана передало ноту протеста российской стороне в связи с инцидентом на золоторудных месторождениях Гызылбулаг и Дамирли.