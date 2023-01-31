Контрафактные сигареты и алкоголь нашли у жителя Уральска

Мужчина торговал поддельными товарами на рынках города. Общая стоимость товара составила 57 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Суррогатные сигареты и алкоголь в пластиковых бутылках хранил у себя житель Уральска. Запасы были так велики, что образовался целый склад, передает Astana.

"По результатам проведённых следственных действий обнаружены и изъяты- табачная продукция без двухмерных цифровых маркировок в количестве 90 тысяч пачек на сумму более 57 млн. тенге. И пластиковые ёмкости со спиртосодержащим веществом, в общем количестве 320 литров". Бахыт Сатаев, руководитель следственного управления ДЭР по ЗКО

Суррогатная продукция популярна среди покупателей из-за низкой цены. Но сомнительный алкоголь и табачные изделия пагубно сказываются на здоровье. Ежегодно десятки людей получают отравления.

В Петропавловске ликвидировали подпольный цех по производству алкогольной продукции. Сотрудники агентства по финмониторингу изъяли 16 тысяч литров алкогольной продукции.