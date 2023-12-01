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Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске

Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске Фото: unsplash
Более 1,5 млн пачек контрафактных сигарет общей стоимостью свыше 967 млн тенге уничтожили в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 1 декабря, департамент АФМ по Западно-Казахстанской области провел досудебное расследование и выявил группу злоумышленников, которые торговали контрафактной табачной продукцией без штрихкодов.

"Приговором суда лиц привлекли к уголовной ответственности, а изъятые сигареты уничтожили", – сообщили в АФМ.

По другому делу суд удовлетворил ходатайство регионального департамента АФМ и постановил реализовать сигареты, изъятые в качестве вещественных доказательств по делу о незаконной предпринимательской деятельности. В итоге 84 млн тенге, полученных от продажи сигарет, обратили в доход государства. 

В начале ноября контрафактные сигареты на 19 млн тенге изъяли в Карагандинской области.

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Никита Дробны
АФМ РК Западно-Казахстанская область Уральск
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