Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске

Более 1,5 млн пачек контрафактных сигарет общей стоимостью свыше 967 млн тенге уничтожили в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 1 декабря, департамент АФМ по Западно-Казахстанской области провел досудебное расследование и выявил группу злоумышленников, которые торговали контрафактной табачной продукцией без штрихкодов.

"Приговором суда лиц привлекли к уголовной ответственности, а изъятые сигареты уничтожили", – сообщили в АФМ.

По другому делу суд удовлетворил ходатайство регионального департамента АФМ и постановил реализовать сигареты, изъятые в качестве вещественных доказательств по делу о незаконной предпринимательской деятельности. В итоге 84 млн тенге, полученных от продажи сигарет, обратили в доход государства.

В начале ноября контрафактные сигареты на 19 млн тенге изъяли в Карагандинской области.