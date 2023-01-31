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В Актобе с поличным задержали продавца наркотиков

наркотики Фото: pixabay
Житель Актобе занимался сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических. Мужчину задержали с поличным, сообщает Zakon.kz.

Там, где жил актюбинец, провели обыски, изъяли синтетический наркотик Alfa-PVP, кокаин и наркотические средства каннобиноидной группы.

АФМ проводит досудебное расследование по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотиков и психотропных веществ. Другая информация не разглашается. 

В Карагандинской области ликвидировали канал продажи наркотиков. Группа мужчин продавала "синтетику" через социальные сети. 

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АФМ РК Актобе
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