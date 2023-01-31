В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса

Правительство Казахстана приняло постановление от 26 января 2023 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца призовут 345 офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава.

В частности, призовут:

260 человек - в Вооруженные силы РК;

60 человек - в Пограничную службу КНБ;

16 человек - в МЧС;

9 человек - в Нацгвардию.

Постановление вводится в действие с 10 февраля 2023 года.

Министерство обороны также подготовило приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году. Так, в соответствии с законом "О воинской службе и статусе военнослужащих" планируется призвать на воинские сборы 1 500 военнообязанных.