Девочку украли для замужества в Туркестанской области: дело могут закрыть

Отец похищенной ради женитьбы 15-летней девочки требует наказать виновников. Он утверждает, что экс-супруга специально выдала их дочь замуж ради калыма, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно несколько дней назад. Отец несовершеннолетней Бауыржан Масимов заявил, что его дочь увезли в Жетысайский район, где провели свадебный обряд беташар с мужчиной, которого он не знает. Отец уверяет, что жених украл школьницу, а ее матери заплатили калым в размере 600 тысяч тенге. О замужестве своей дочери мужчина узнал через социальные сети и написал заявление в полицию. Через некоторое время его бывшая супруга заявила, что это был розыгрыш, рассказал мужчина.



"Сейчас моя дочь находится в доме у моей бывшей супруги. Я точно не знаю, насиловали ее там или нет. Я написал заявление в полицию в Жетысае, так как дочь украл парень из Жетысая. После заявления моя бывшая супруга сказала, что это был пранк для меня. Полицейские теперь хотят закрыть дело из-за того, что это был якобы розыгрыш ", – говорит Бауыржан Масимов.

Корреспонденту Zakon.kz удалось связаться с матерью девочки, но женщина на вопросы отвечать не стала.

Дело сейчас находится на контроле департамента полиции Туркестанской области. Правоохранители утверждают, что девушку насильно никто не похищал, пара была знакома несколько месяцев и решили пожениться. Тем не менее, возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

"Факты похищения и принудительного удержания девушки не подтвердились. Выяснилось, что участники мероприятия, девушка и парень, давно знакомы. Сейчас они планируют жить вместе. В настоящее время уголовное дело расследуется по 122 статье УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - рассказала Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области.

Несмотря на заявление экс-супруги, Бауыржан Масимов планирует довести дело до конца. Мужчина считает, что его дочь слишком юна для замужества. Бауржан намерен обратиться в генпрокуратуру, если на местном уровне дело его несовершеннолетней девочки не смогут решить.

Карина Адильбекова