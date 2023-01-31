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Законодательство РК

До какого возраста казахстанцы считаются молодежью

до какого возраста казахстанцы считаются молодежью Фото: Zakon.kz
Молодежью в Казахстане являются граждане РК от 14 до 35 лет, значит ли это, что молодежью будет считаться лицо, которое уже достигло 35-летнего возраста, но не достигло 36 и более лет? Такой вопрос прозвучал на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве информации и общественного развития РК со ссылкой на законодательство в сфере государственной молодежной политики пояснили, что казахстанцы, достигшие 35-летнего возраста, не являются молодежью.

Согласно норме ст. 1 закона "О государственной молодежной политике", молодежью признаются граждане РК от четырнадцати до тридцати пяти лет. Это означает, что граждане РК, достигшие тридцати пяти лет, не относятся к категории молодежи, - говорится в ответе МИОР.

26 декабря 2022 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", который, в частности, предусматривает увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет.

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