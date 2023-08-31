В Алматы создаются уникальные условия для обучения и трудоустройства молодежи

В Алматы проживают более 682 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, это треть от общего числа жителей, из которых 47,8 тыс. – NEET-молодежь, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев совершил рабочий объезд по 4 молодежным объектам: ознакомился с ходом ремонтных работ молодежного комьюнити-центра в Жетысуском районе, ходом строительства нового общежития Казахстанско-Британского технического университета, посетил Центр краткосрочного обучения актуальным профессиям и открыл общежитие Алматинского технологического университета.

До конца 2023 года в Алматы будет запущено 8 молодежных комьюнити-центров, разработанных в рамках проектного офиса акимата.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В строящемся комьюнити-центре помещение будет разделено по зонам, где будут расположены TikTok-зоны, медиапространство и кружки по интересам, зоны для консультации молодых людей по различным вопросам и open space, а также кабинеты психолога и юриста, комната для переговоров, лекций, семинаров, класс для проведения обучения казахскому языку и IT-пространство. Общая площадь комьюнити-центров, которые будут построены, составит 300-500 кв. м.

Арман Кырыкбаев посетил строящееся общежитие КБТУ, которое обеспечит 980 новых койко-мест, а также Центр краткосрочного обучения актуальным профессиям, в котором на сегодня запущено 20 краткосрочных курсов: графический дизайн, SMM, мобилография, кондитерские курсы, курсы бариста, маркетинг, продажи, операторы call-центра, гиды-экскурсоводы и другие, обучено порядка 4 тыс. молодых людей.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Согласно графику выполнения работ, ввод в эксплуатацию нового общежития намечено до конца декабря 2023 года.

"В наших планах снижение дефицита мест в студенческих общежитиях на 12 тыс. к 2025 году и еще на 20 тыс. мест к 2030 году. Подчеркну, что на сегодня в городе функционируют 95 общежитий, в которых проживают свыше 31 тыс. студентов. Дефицит составляет более 32 тыс. койко-мест. Для эффективной координации работы по строительству общежитий в марте т.г. акиматом совместно с Министерство науки и высшего образования запущен Проектный офис по строительству общежитий, с момента его запуска к нам обратилось более 100 потенциальных инвесторов", – прокомментировал заместитель акима.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В рамках Дорожной карты программы развития Алматы на текущий год запланировано строительство общежитий на 2 тыс. койко-мест. На сегодня уже в работе 42 проекта, из которых 28 предусматривают строительство новых общежитий, 14 – реконструкцию существующих объектов под общежития. По проектам 67-и инвесторов ведется поиск земельных участков. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов на 3 939 койко-мест, из которых к началу учебного года путем реконструкции будет введено 6 объектов на 1 550 койко-мест. Таким образом, план будет перевыполнен в 2 раза.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Рабочий объезд завершился открытием нового общежития Алматинского технологического университета. На балансе университета уже имеются 4 общежития на 1,9 тыс. койко-мест. Сегодня запущено новое общежитие, реконструированное из семейного в студенческое, на еще 400 человек. Все помещения общежития отвечают самым высоким требованиям по условиям проживания. Для обучающихся оборудованы компьютерные классы, комнаты отдыха, неограниченный доступ к Wi-Fi и коворкинг-центры. Также в общежитии установлены современные системы видеонаблюдения и системы пожарной безопасности.